خروج الوحدة الأولى بمحطة الخمس عن العمل والكهرباء تُحذر من “بلاك أوت”

قال المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء محمد التكوري اليوم الأربعاء، إن على الجهات الاعتبارية توفير الوقود الخفيف للشركة في أسرع وقت ممكن وتجنب حدوث إضلام تام في المنطقة الغربية والجنوبية.

وأكد التكوري في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، على خروج وحدة التوليد الأولى بمحطة الخمس البخارية نتيجة نقص الوقود الخفيف المستخدم في تشغيل المحطة بدلا من الغاز الطبيعي.

وأوضح المتحدث باسم الشركة بأن مخزون الوقود الخفيف منخفض جداً حيث يتوقع التكوري نفاذه خلال الثلاث أيام القادمة بالنسبة إلى محطة الخمس، بينما لايكفي المخزون عشرة أيام على الأقل لتشغيل جميع المحطات بالمنطقة.

وأشار المسؤول إلى أن الشركة العامة للكهرباء عقدت اجتماعات مع المؤسسة الوطنية للنفط من أجل توفير الوقود الخفيف دون الوصول إلى نتيجة بسبب عدم امتلاك المؤسسة للتمويل الكافي لتوفير الوقود للشركة، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرارهم في البحث عن بدائل.

وأدى إقفال خط الغاز بمنطقة سيدي السائح والذي كان يغذي جزء كبير من محطات الكهرباء إلى اعتماد الشركة العامة على الوقود الخفيف في تشغيل محطات عديدة لكن نفاذ المخزون وصعوبة الحصول عليه ينذر بوضع كارثي على للكهرباء في المنطقة الغربية والجنوبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية