سفينتان تجاريتان جديدتان ترسوان في ميناء بنغازي

استقبل ميناء بنغازي مساء الثلاثاء سفينة نقل الحاويات “الوبو” التابعة للوكيل الملاحي شركة الدليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 195 حاوية من البضائع والسلع المختلفة، بالإضافة إلى استقباله السفينة “أبو أليسا” التابعة للوكيل الملاحي شركة الشرق للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 3651 طن من مادة الأسمنت، المكيس.

وكانت إدارة الميناء قد أكدت مواصلة جهود كافة الجهات العاملة بالميناء وذلك باستقبال السفن الواردة للميناء وبالأخص مع اقتراب شهر رمضان، حيث دخل الميناء قبل أيام عدد من السفن التجارية منها سفن محملة بحاويات لسلع منوعة.

بالإضافة إلى سفينة نقل حبوب وعلى متنها 13 ألف طن من حبوب الشعير وفقا للمتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي.

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