مساع لتأجيل إكسبو دبي 2020 بسبب كورونا

اتفقت اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض يوم الثلاثاء على ضرورة تأجيل إكسبو 2020 دبي إلى الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس من العام 2022 بناء على طلب الحكومة الإماراتية.

ونظرا لأن تغيير مواعيد أي إكسبو دولي يتطلب دعم الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض بأغلبية الثلثين فإن الدول الأعضاء ستُدعى الآن للتصويت بشأن توصية اللجنة التنفيذية حيث سيتم إجراء التصويت عن بعد في الفترة ما بين 24 إبريل الجاري و 29 مايو المقبل.

وكان أعضاء اللجنة التنفيذية قد اجتمعوا أمس الثلاثاء عبر تقنية التلفزيون المغلقة والذين يمثلون 12 دولة انتخبتها الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض، لبحث تغيير المواعيد التي طلبتها الحكومة الإماراتية، فيما جاء طلب الحكومة بعد اجتماع لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي في 30 من مارس الماضي في إطار مواجهة الأزمة التي تسببها انتشار وباء كورونا.

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