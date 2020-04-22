“السويحلي” يعقب على رسالة المشري لستيفاني ويتهم شكشك بالفساد

أكد الرئيس السابق لمجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي، اليوم الأربعاء أن خطاب رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” إلى رئيس البعثة الأممية في ليبيا، بالإنابة ستيفاني ويليامز، هو استمرار في التواطؤ مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك “بحسب وصفه”.

وقال “السويحلي” عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، أن ‏فساد أجهزة الرقابة وانتقائيتها أدى إلى طلب المراجعة الخارجية المستقلة لتعاملات المصرف المركزي.

وكشف الرئيس السابق لمجلس الدولة أن رئيس ديوان المحاسبة “شكشك” يتذرع بالسيادة ويطلب الإشراف على العملية، لو كان أهلا لذلك لما دُعيَ للتحقق الدولي، مؤكدًا أن الديوان يجب أن تشمله المراجعة المستقلة وسيُكتشف التزوير وحجم التستر على الفساد “بحسب تعبيره”.

وكان “المشري” قد أكد أن متطلبات واقتراحات ديوان المحاسبة لإتمام عملية جميع الإيرادات والمصروفات وتعاملات المصرف المركزي بفرعيه في طرابلس والبيضاء، ممكنة التطبيق وتحافظ على السيادة الوطنية وتؤدي إلى الهدف من المراجعة وهو الإفصاح والشفافية بما يحافظ على الثروة الليبية.

وجاء ذلك في خطاب من “المشري” إلى الامين العام للأمم المتحدة “ستيفاني ويليامز”، مشيراً إلى طلب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج من مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة دولية فنية بإشراف الأمم المتحدة وبالاستعانة بالمنظمات الدولية المالية الاقتصادية المتخصصة للقيام بمراجع كافة الإيرادات والمصروفات وتعاملات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والمصرف المركزي بالبيضاء.

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