وسط انتقادات … “الأحيمر” يستلم مهامه رسمياً كنائب محافظ بالمركزي البيضاء

قالت مصادر خاصة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “إدريس الأحيمر” الذي تم تعيينه يوم الأمس من قبل رئيس مجلس النواب طبرق “عقيلة صالح” قد استلم مهامه بالعمل رسمياً اليوم بمصرف ليبيا المركزي البيضاء .

حيث انتقد عدد من المسؤولين القرار المفاجئ الذي صدر من قبل رئيس نواب طبرق ، متسائلين عن سبب ضبابية هذا القرار وعدم نشره على مواقع البنك المركزي البيضاء أو مجلس النواب بطبرق .

و يرى البعض أن هذا القرار سيسبب زيادة الانقسام بمصرف ليبيا المركزي ، مع مخالفته لقوانين المصارف رقم 1 لسنة 2005 .

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