خروج الوحدة الثالثة والرابعة بمحطة الخمس عن العمل بسبب نقص الوقود المستخدم

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء عن خروج اضطراري للوحدتين الثالثة والرابعة بمحطة الخمس الغازية، وذلك بسبب نقص الوقود الخفيف المستخدم في تشغيل المحطة.

وكانت الشركة العامة قد أعلنت منذ ساعات عن خروج الوحدة الأولى محطة الخمس، وذلك لذات السبب.

وكشف مدير مكتب الإعلام لصحيفة صدى الاقتصادية “محمد التكوري” بأن مخزون الوقود الخفيف منخفض جداً، مشيراً إلى أن من المتوقع نفاذ الوقود خلال الثلاثة أيام القادمة بالنسبة لمحطة الخمس، بينما لا يكفي المخزون عشرة أيام على الأقل لتشغيل جميع المحطات بالمنطقة.

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