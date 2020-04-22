60 ألف دولار يوميًا قيمة مصروفات سفارة ليبيا بالقاهرة بسبب الليبيين العالقين

قالت سفارة ليبيا بالقاهرة إن قيمة المصروفات اليومية بسبب وجود 3500 ليبي عالقين في دولة مصر بلغت 60 ألف دولار يوميًا، مطالبة اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا والمشكلة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالتدخل وحل المسألة.

وأوضحت السفارة في رسالة موجهة للجنة الأزمة تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة حصرية منها، بأن عدد العالقين في جمهورية مصر يتضاعف مع مرور الوقت مما سيسبب إرتفاع في تكاليف الإنفاق التي لم تسدد بعد.

وأكدت السفارة أنها لا تزال تنتظر المخصصات المالية للأزمة والتي جعلتهم في موقف محرج مع شركات الفنادق التي تطالب بدفع الأموال، إضافة إلى المستشفيات التي كان يعالج فيها الليبيون قبل أزمة فيروس كورونا.

إضافة إلى ذلك، أشارت السفارة إلى وجود 7 آلاف طالب يدرسون على حسابهم الخاص في مختلف المراحل التعليمية قاموا بالجوء إلى السفارة لسداد الرسوم المالية الخاصة بالدارسة بسبب توقف عمليات التحويل مما زاد الوضع تعقيدًا.

وعلى االرغم من وجود ودائع في حسابات السفارة بالقاهرة، فإن هناك صعوبة في عملية التصرف في تلك الودائع والأموال لعدم وجود أذونات بالصرف، بحسب الرسالة الموجهة إلى لجنة الأزمة.

وطالبت السفارة من شركة الاستثمارات الليبية في مصر بالمساعدة في ظل الأزمة الحالية باعتبار الموضوع وطني بامتياز، والتي قالت عنها أنها غائبة وغير موجودة لتقديم العون.

وتأمل السفارة وبشكل عاجل الإسراع في تحويل المخصصات المالية للأزمة والإسراع في عودة المواطنين العالقين إلى أرض الوطن لتفادي المزيد من المصاريف والديون.

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