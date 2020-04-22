“باشاغا” : يكشف فساد في ملف الاعتمادات

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا في مؤتمر صحفي رصدته صدى الاقتصادية على ضرورة وجود تدقيق دولي على مصرف ليبيا المركزيو مؤسسات الدولة لمعرفة الليبيين أين تذهب ثرواتهم ، يجب ان يكون هناك شفافية لإنهاء الصراع .

و أضاف بالقول: طالما وجد معاناة للمواطنين المتمثلة في طوابير المصارف و الغاز و أزمات السيولة فهذا يعني وجود فساد واضح في ليبيا .

و تابع بالقول : يوجد فساد في ملف اعتمادات فبقدرة قادر أموال مواطنين في ظرف سنة تحولت من 35 مليار أصبحت 7 مليار فقط بسبب لصوص الاعتمادات ، مع وجود فساد في الحكومات المتعاقبة .

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