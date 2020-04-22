اقتصاد

“باشاغا” : يكشف فساد في ملف الاعتمادات

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا في مؤتمر صحفي رصدته صدى الاقتصادية على ضرورة وجود تدقيق دولي على مصرف ليبيا المركزيو مؤسسات الدولة لمعرفة الليبيين أين تذهب ثرواتهم ، يجب ان يكون هناك شفافية لإنهاء الصراع .

و أضاف بالقول: طالما وجد معاناة للمواطنين المتمثلة في طوابير المصارف و الغاز و أزمات السيولة فهذا يعني وجود فساد واضح في ليبيا .

و تابع بالقول : يوجد فساد في ملف اعتمادات فبقدرة قادر أموال مواطنين في ظرف سنة تحولت من 35 مليار أصبحت 7 مليار فقط بسبب لصوص الاعتمادات ، مع وجود فساد في الحكومات المتعاقبة .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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