اقتصاد

“البدري” يوضح لصدى حقيقة و تفاصيل تعيين الأحيمر نائباً لمحافظ مركزي البيضاء ومستجدات صرف ميزانية 2020

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال نائب رئيس مجلس الوزارء بالحكومة الليبية التابعة لمجلس نواب طبرق “عبد السلام البدري” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن تعيين “إدريس الأحيمر” تم من قبل مجلس النواب و بدون أي تدخل من الحكومة ، أن هذا القرار يقضي بأن الأحيمر نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ، و “علي الحبري” محافظاً للبنك .

و أضاف بالقول: تعيين “الأحيمر” سيكون مؤقتاً نظراً لوجود “علي الحبري” خارج البلاد ، مضيفاً أن ميزانية 2020 لم تسيل إلى حد الآن من قبل المركزي فيما يخص ميزانية 2020 لوجود “الحبري” خارج البلاد و  لعدم صدور قانون الميزانية إلى حد الآن من قبل مجلس النواب .

و نفى “البدري” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية الأنباء المتداولة حول حدوث خلاف بين الحكومة و مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء مؤكداً أن العلاقة  بين الحكومة و المركزي يحددها القانون  .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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