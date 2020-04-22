اقتصاد

العمل: معمل الخياطة ينتج 100 بذلة طبية يوميا لمساعدة الأطقم الطبية على مجابهة كورونا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قال مدير المركز الليبي الكوري التابع لوزارة العمل والتأهيل “عزت اليعقوبي”، الأربعاء، إن معمل الخياطة ينتج حاليا 100 بذلة طبية وقائية يوميا لمجابهة فيروس كوورنا، مضيفاً أنهم يسعون إلى إنتاج أكثر من 120 منها يومياً.

وأوضح اليعقوبي، أن المركز وزع بعض العينات التجريبية على مستشفيي الجلاء لأمراض النساء والولادة، والجلاء للأطفال، ومركز طرابلس الطبي، وبعض المستوصفات والمراكز الطبية؛ لمعرفة مدى ملاءمتها للأطقم الطبية وتطويرها.

وأشار اليعقوبي إلى أن الإنتاج الحالي يشمل ثلاثة أنواع من البذل للرجال والنساء، لافتا إلى أن المركز سيبدأ خلال المدة القادمة إنتاج النوع الرابع الخاص بالعاملين في أقسام العمليات. يشار إلى أن وزارة العمل والتأهيل جهزت معمل الخياطه بالمركز الليبي الكوري لإنتاج وتصنيع البذل الطبية لمجابهة وباء كورونا في ليبيا.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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