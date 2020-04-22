الجزائر تتوقع عودة الاستقرار لسوق النفط في النصف الثاني من العام الحالي

أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم (الأربعاء)، أن «وضعية سوق النفط ستتجاوز الوضع الحالي مع تراجع وباء كورونا»، متوقعاً أن «الأسعار ستعود إلى المستوى العادي مع بداية السداسي الثاني من العام الحالي».

وقال الوزير عرقاب، الذي ترأس بلاده منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إن «الجزائر دعت إلى اجتماعات تشاورية أخرى للدول الأعضاء في منظمة أوبك وشركائها، بعد التفاعلات الجديدة للسوق النفطية»، مضيفاً أن «المستوى المتدني جداً الذي شهدته أسعار النفط لا تدعو للقلق كونها وضعية غير عادية ولكنها ليست خطرة».

وأكد محمد عرقاب خلال تنصيبه اليوم في العاصمة الجزائر، الرئيس الجديد لسلطة ضبط المحروقات المحلية، أن «وصول برميل النفط الجزائري إلى سعر 11 دولار للبرميل لا يعني أن الجزائر تعيش حالة طوارئ»، مضيفاً أن «شركة سوناطراك حضرت خطة عمل لتغيير برامجها الاستثمارية المبرمجة مسبقاً لتفادي تسجيل عجز أكبر في موازنة الدولة، وقد حضرت نفسها لمرحلة ما بعد الحجر الصحي».

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