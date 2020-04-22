مصدر أمني بمنفذ رأس اجدير ينفي دخول سائقي شاحنات السلع بدون التحاليل الخاصة بفيروس كورونا

نفى مصدر أمني بمنفذ رأس اجدير الحدودي اليوم الأربعاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، ماتداولته مواقع التواصل الاجتماعي من دخول سائقي شاحنات السلع دون تحاليل ودون حجر صحي، للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وكان المجلس البلدي زوارة قد نشر عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، أنه لا يتحمل أي مسؤولية تنتج عن دخول سائقين الشاحنات من معبر رأس أجدير الحدودي دون إتخاد الإجراءات الصحية اللازمة.

يذكر أن قد دخلت أكثر من 200 شاحنة كانت عالقة بين الحدودين التونسية والليبية منذ قرار المجلس الرئاسي بقفل جميع المنافذ في شهر مارس الماضي.

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