اقتصاد

البريقة تعزز مخزون الجمعيات الاستهلاكية قبيل رمضان

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مكتب مراقبة الاقتصاد في مدينة البريقة، توزيع دفعة جديدة من السلع التموينية الأساسية على 7 جمعيات استهلاكية تتبع صندوق موازنة الأسعار المسؤولة عنه وزارة الاقتصاد في الحكومة الليبية.

وقال المكتب إن صندوق موازنة الأسعار سلّمه معجون طماطم ودقيق وأرز وزيت طهي، منوها إلى أن السكر سيتم تزويد الجمعيات به فور توفره من الصندوق.

وكان مكتب الاقتصاد في البريقة أعلن قبل أسبوعين عن دفعة أولى سُلمت لجمعيتين في المدينة تحصلت على مخصصاتهما، وهما جمعية إفريقيا الجديدة، وجمعية الكرامة، مؤكدا استمرار عملية توزيع السلع على باقي الجمعيات في إطار توفير مواد غذائية لشهر رمضان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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