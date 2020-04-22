الجمعيات الاستهلاكية في الكفرة تتسلم مخصصات السلع

تسلمت الجمعيات الاستهلاكية في مدينة الكفرة، مخصصات السلع التموينية المرصودة لها من صندوق موازنة الأسعار التابع لوزارة الاقتصاد في الحكومة الليبية.

وقال مصدر من المجلس البلدي للمدينة الأربعاء، لقناة “218”، إن 50% من إجمالي الجمعيات البالغ عددها 57 تسلمت منذ ايام مواد استهلاكية رئيسية وهي “زيت ودقيق وسكر وأرز”، وباشرت في بيعها للمواطنين بالسعر المحدد من قبل وزارة الاقتصاد.

وأضاف المصدر أن المجلس البلدي قد نسق مع إدارات الجمعيات على أن تتم عمليات السداد عبر الصكوك، وذلك في إطار مراعاة المواطنين الذين يعاني جزء كبير منهم من أزمة سيولة نقدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية