في اجتماع هام … “الكبير” و حمودة سيالة يناقشان عدد من القضايا المالية و الاقتصادية

كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عقد اجتماع بين محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” و رئيس مجلس النواب “حمودة سيالة” بمقر المجلس بطرابلس .

و تناول الاجتماع عدد من القضايا المالية والاقتصادية لتداعيات الأزمات المحلية والعالمية، بدءًا من أزمة إيقاف انتاج النفط وتصديره، ثم انهيار أسعاره في الأسواق العالمية، إلى جانب تداعيات جائحة تفشي فيروس “كورونا .

و جاء هذا الاجتماع بناءً على طلب أعضاء مجلس النواب ، و عدد من المسؤولين بإدارات بمصرف ليبيا المركزي

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