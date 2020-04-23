الحرس البلدي: سننفذ قرار وزير الاقتصاد حول ضبط السلع رغم وجود عدد من المغالطات

قال المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي “امحمد الناعم” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن وزير الاقتصاد ” قد أصدر القرار وفقاً للمادة 284 من قانون 24 سنة 2010 و لكن التسعيرة التي وضعها لا نعلم كيف درست و كيف صدرت وذلك لوجود لجنة مشكلة بالخصوص ، وكان الاجتماع الثلاثاء الماضي و من مفترض أن يكون هناك اجتماع آخر لمناقشة الآلية .

ووفقاً للمتحدث فإن هناك أسعار ضمن التسعيرة تفوق قدرة المواطن الشرائية لكن نحن كحرس بلدي سننفذ هذه التسعيرة ، رغم وجود نواقص و عيوب بشكل كبير مع فقدان لبعض السلع ، “كالزيت و المكرونة و الأرز و حليب الحكة و لحوم الإبل “، مع مغالطات في تسمية بعض اللحوم .

و أفاد “الناعم” بالقول: سننفذ القرار وفقاً لوزارة الاقتصاد ، و سنعد تقرير إذا سجلنا أي مخالفات و نحيلها إلى السلطة المختصة بسحب التراخيص .

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