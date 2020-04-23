بنغازي تستقبل آلاف الأطنان من الأرز والإسمنت

استقبل ميناء بنغازي البحري السفينة “زمردة” التابعة للوكيل الملاحي شركة “أمل ليبيا” للتوكيلات الملاحية، التي تحمل نحو 25 ألف طن من حبوب الأرز “أكياس”.

كما استقبل الميناء السفينة “محمد بي” التابعة لنفس الوكيل، وعلى متنها 10400 طن من مادة الأسمنت “أكياس”، وفقا للمتحدث باسم إدارة الميناء.

وكان الميناء استقبل عددا من السفن التجارية التي تحمل بضائع منوعة من بينها سفينة تحمل على متنها حوالي 200 حاوية من السلع المختلفة، وأخرى محملة بأكثر من 3600 طن من مادة الأسمنت “أكياس”.

الجدير بالذكر أن ميناء بنغازي شهد في الآونة الأخيرة حركة تجارية نشطة على أرصفته.

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