مليته للنفط تعلن عن اتخاذ إجراءات إضافية لترشيد المصروفات

قالت شركة مليته للنفط والغاز اليوم الخميس، إنها اتخذت إجراءات إضافية لترشيد المصروفات مماثلة للإجراءات السابقة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن لجنة إدارة المشغل عقدت اجتماعاً مع الإدارات المختصة بالشركة لمناقشة ميزانية العام 2020 واتخاذ كل التدابير التي من شأنها التقليل من المصروفات.

وتناول الاجتماع مناقشة إمكانية الاستغناء عن بعض العقود، ومنها عقود الخدمات والصيانة العامة لبعض المواقع بشكل كامل، والتقليل من الاعتماد على المقاولين في مواقع أخرى، إضافة إلى والاعتماد بشكل اكبر على الموارد البشرية للشركة.

وأضاف البيان، بأن الاجتماع ركز على الأعمال الضرورية جداً والتي لها علاقة بسلامة العاملين والمعدات والخدمات الأساسية لجميع مواقع الشركة والتي تشمل خدمات التموين وتوفير الأدوية والمعدات اللازمة لمجابهة فيروس كورونا.

وتحاول الشركة الاستفادة من الظروف الحالية وتوظيفها بالشكل الصحيح بما يتماشى مع الأعداد الفعلية المتواجدة بالحقول والمنصات بعد تخفيض عدد العاملين ليصل إلى 30%.

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