ارتفاع في أسعار النفط تأثراً بتسارع خفض الإنتاج

صعدت أسعار النفط بقوة، اليوم الخميس، مواصلة انتعاشها بعد أن أعلنت دول منتجة للخام، أنها ستسرّع تخفيض إنتاجها المقرر من أجل التصدي للانهيار الحاد في طلب الخام جراء جائحة فيروس كورونا، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وارتفع برنت 96 سنتا بما يعادل 4.7 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 21.33 دولار للبرميل، في حين قفز غرب تكساس الوسيط 2.72 دولار أو 19.7 بالمئة ليغلق على 16.50 دولار.

يأتي ذلك بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول ودول أخرى منتجة للنفط في إطار تحالف أوبك+، هذا الشهر على خفض الإنتاج بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا، أي حوالي عشرة بالمئة من المعروض العالمي، لدعم أسعار الخام، لكن الأسعار واصلت بالانخفاض.

وقالت الكويت اليوم إنها بدأت خفض إمداداتها النفطية إلى السوق العالمية، وذلك قبل موعد أول مايو أيار المحدد لبدء سريان اتفاق تخفيضات الإنتاج.

وتشهد سوق النفط تقلبات حادة في ظل تراجع الطلب العالمي على الخام بسبب جائحة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، حيث تراجعت الأنشطة الاقتصادية في العديد من بلدان العالم.

وفي ظل هذه التقلبات خفضت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة “أوبك” توقعاتها للطلب العالمي على النفط العام الجاري.

