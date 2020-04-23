مكافحة الفساد: نتابع عن كثب عمل اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في طرابلس نعمان الشيخ، إنهم يتابعون عمل اللجنة العليا المشكلة لمواجهة وباء كورونا في البلاد.

وأوضح الشيخ في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس، بأن الهيئة والجهات الأخرى اتخذت أسلوب الرقابة اللاحقة للكشف عن التجاوزات التي يمكن أن تحدث خلال عمل اللجنة العليا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الظروف تعتبر مختلفة قليلا في ظل التأثير الكبير الذي أحدثه فيروس كورونا على الدولة بشكل عام، مؤكدًا استمرارهم في المتابعة إلى حين إنتهاء الأزمة وإصدار تقارير شاملة بخصوص اللجنة.

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