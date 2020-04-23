اقتصاد

خاص…”نصير” يعلق على قرار العيساوي بضبط الأسعار و يكشف تداعياته

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الليبية “علي نصير” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن القانون أعطى الحق لوزير الاقتصاد بإصدار قرار بضبط الأسعار ، ونحن مع القرار و هذا القرار منطقي و لكن آلية التسعيرة و نوع البضائع كانت بدون دراسة للسوق  آخذ في الاعتبار التكاليف الجديدة والمستجدات الجديدة ، و تكاليف النقل و العالم مقفل .

و أضاف بالقول :من المنطقي ارتفاع السلع في شهر رمضان فكل رمضان تشهد السلع ارتفاعاً ، و لا تضبط بهذا الشكل،  مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة بخصوص هذا الموضوع لم يكن فيها القطاع الخاص  ولم تكن هناك دراسة عن الوضع الحالي   بل الدراسة تمت قبل 5 أشهر و بدون النظر عن أي تكاليف كالحرب ولا الحدود المقفلة  أو المنظومة المقفلة و عدم وجود  العمالة و لا تمييز  بين الأسعار .

و تابع بالقول : لم يتم التشاور مع القطاع الخاص عند اتخاذ هذا القرار ، بالإضافة إلى أن ما سيحدث الآن هو أن البضائع لن تباع في طرابلس بل في المنطقة الجنوبية و الشرقية وستهرب للخارج و تباع في سوق السوداء كذلك .

و قال “نصير” نحن مع تعديل السوق وضبط الأسعار لكن اليوم لا ينفع لعدم وجود القطاع الخاص في هذا الموضوع  ، وسيخرج أشخاصاً جدد سيشترون السلع من الجملة ويبيعونها تجزئة .

و أفاد المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات أن مصاريف الشحن اليوم ارتفعت إلى 1000 دولار ،  و تكلفة في القريب العاجل ستكون أكثر حتى من ذلك فتحديد الأسعار صعب في ظل الظروف الحالية .

و تنبأ “نصير” بحدوث أزمة في سعر البيض ، مشيراً إلى أن سعره سيرتفع إلى 20 دينار  لعدم إمكانية القطاع الخاص باستيراد اللقاح للدجاج ، وأن شركات الدولة لا تستطيع تحمل هذه التكلفة ، مؤكداً مطالبته عدة مرات وزير الاقتصاد بالسماح للقطاع الخاص بتوريد اللقاح .  

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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