مليتة للنفط والغاز تناقش ميزانية 2020

عقدت لجنة إدارة شركة مليتة للنفط والغاز صباح اليوم اجتماعاً مع الإدارات المختصة بالشركة لمناقشة ميزانية عام 2020 واتخاذ كل التدابير التي من شأنها التقليل من المصروفات، والتركيز على الأعمال الضرورية جداً والتي لها علاقة بسلامة العاملين والمعدات والخدمات الأساسية لجميع مواقع الشركة كخدمات التموين وتوفير الأدوية والمعدات اللازمة لمجابهة فيروس كورونا.

من خلال الإجتماع تمت مناقشة إمكانية الاستغناء عن بعض العقود، ومنها عقود الصيانة العامة لبعض المواقع بشكل كامل، والتقليل من الاعتماد على المقاولين في مواقع أخرى، والاعتماد بشكل أكبر على الموارد البشرية للشركة، ومناقشة تعديل عقود خدمات التموين والنقل الجوي.

هذا وسوف يعقد اجتماع آخر الأسبوع القادم لمتابعة واعتماد هذه الإجراءات وتقديم ميزانية معدلة للمؤسسة الوطنية للنفط.

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