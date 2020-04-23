مالية الوفاق تعلن إعداد مرتبات أبريل.. وإحاتلتهم يوم الأحد للمصرف المركزي

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق، عن إتمام إعداد أذونات الصرف والصكوك الخاصة بمرتبات شهر أبريل لكافة القطاعات الممولة من الخزانة العامة.

وأشارت الوزارة، أنها نفذت قرار المجلس الرئاسي رقم270 القاضي بخفض مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية، في جميع المؤسسات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 20% الواردة في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 للعام 2011، بما فيها مرتبات العاملين في المؤسسات التي قررت لها علاوة تمييز لا تقل عن 20%.

وأوضحت الوزارة، بإحالة كافة الإجراءات صباح يوم الأحد المقبل، لإدارة العمليات المصرفية، بمصرف ليبيا المركزي، تمهيدا لتسييلها للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان

ويعمل في ليبيا بالقطاع العام وفقا للبيانات الرسمية 1.8مليون موظف يتقاضون مرتباتهم من الخزانة العامة.

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