التعاملات الآسيوية تصعد بالعقود الآجلة لخام برنت

صعدت أسعار العقود الآجلة للخامين ” الأمريكي وبرنت” مع عودة التعاملات المبكرة في السوق الآسيوية اليوم الجمعة عند الساعة 7:30 بتوقيت ليبيا.

و ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.2٪ محققة 22 دولارا للبرميل بينما استمر الخام الوسيط الأمريكي الخفيف في صعوده وتحسن أداء العقود الآجلة تسلم يونيو مسجلا نسبة ارتفاع قدرها 4% وبلغ سعر البرميل 17.20 دولارا للبرميل.

ورجح خبراء أن حالة الارتفاع للخامين تأتي بسبب قرب حلول شهر مايو الذي سيشهد تنفيذ اتفاقية خفض الإنتاج لدول “أوبك بلس” بمقدار 10ملايين برميل يوميا.

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