“جمارك ميناء الخمس” تُتلف شحنة حليب منتهية الصلاحية

أتلفت عناصر مصلحة الجمارك التابعة لمكتب ميناء الخمس وبحضور عناصر جهاز الحرس البلدي، 5610 صناديق من الحليب المستوردة عبر ثلاث حاويات بسبب انتهاء الصلاحية.

وأوضحت مصلحة الجمارك عبر إيجاز صحفي نشر عبر “صحيفة صدى الجمارك” التابعة للمصلحة أن شحنة الحليب الموردة تبلغ سعة العبوة الواحدة منها “لترا واحدا” و مستوردة لصالح شركة “مرفأ المتوسط”.

وسجلت أسعار الحليب في ليبيا ارتفاعا ملحوظا حيث تراوح سعر العبوة الواحدة بحجم لتر بين 5 و 6 دنانير الأمر الذي دفع بوزير الاقتصاد علي العيساوي إلى إصدار تسعيرة جديدة تخضع لرقابة جهاز الحرس البلدي ومأموري الضبط القضائي.

ونصت تعليمات وزير الاقتصاد على أن تباع عبوة الحليب المعقم بحجم لتر بـ 4 دنانير، كما حدد سعر الحليب المبستر حجم العبوة لتر بـ 3.5 دنانير.

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