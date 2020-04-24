سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 24 أبريل 2020، القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|5.84 دينار
|5.82 دينار
|اليورو
|6.27 دينار
|6.19 دينار
|الجنية الاسترليني
|7.05 دينار
|7.00 دينار
|الليرة التركية
|0.83 دينار
|0.75 دينار
|الدينار التونسي
|1.97 دينار
|1.89 دينار
|الجنية المصري
|0.36 دينار
|0.352 دينار
|الدينار الاردني
|8.15 دينار
|8.07 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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