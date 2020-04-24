اقتصاد

“مليتة” تناقش ميزانية 2020 وتدرس إلغاء عقود الصيانة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت لجنة إدارة المشغل في شركة مليتة للنفط والغاز أوضاع المركز المالي للشركة والميزانية للعام 2020 خلال اجتماع موسع عقد الخميس في مقر الشركة بمنطقة الظهرة في طرابلس بحضور الإدارات المختصة.
وتطرقت إدارة المشغل لضرورة تنفيذ خطة ترشيد المصروفات والتأكيد على تنفيذ المشروعات التي تتسم بالصفة الضرورية من بينها ضمان سلامة العاملين في المقرات والمواقع واتخاذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا عبر توفير الأدوات الطبية والأدوية وتعزيز الخدمات التموينية.
وقالت شركة مليتة في إيجاز صحفي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك” إنها تدرس إمكانية التخلي عن بعض العقود المتعلقة بمشاريع الصيانة في الحقول والمنصات البحرية والمواقع الإدارية كما تدرس تعديل بعض العقود المبرمة بما يناسب عدد الموظفين الذي انخفض بنسبة 30%.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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