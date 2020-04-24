شركة المدار تعلن عن باقات جديدة للإنترنت في رمضان

أعلنت شركة المدار الجديد اليوم الجمعة عن تقديم باقات جديدة للإنترنت خلال شهر رمضان المبارك أطلقت عليها اسم باقات “الكومبو”.



وتتضمن الباقات الجديدة باقة يومية بسعر ديناريْن وتمنح “نصف جيجا” إضافة إلى 60 دقيقة مكالمات و60 رسالة، وباقة أسبوعية بقيمة 10 دينار وتمنح “4 جيجا” مع 200 دقيقة مكالمات و200 رسالة.



كما تضمنت باقات “الكومبو” باقات شهرية شملت باقة بقيمة 30 دينار وتمنح “10 جيجا” و700 دقيقة مكالمات و1000 رسالة، إضافة لباقة للجيل الرابع بقيمة 40 دينار وتمنح “20 جيجا” إضافة إلى 500 دقيقة مكالمات و1000 رسالة.

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