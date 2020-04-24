أدوية منتهية الصلاحية في قبضة رقابة الأغذية بالجفارة

قام مركز الرقابة على الأدوية والأغذية مكتب الجفارة بحملة تفتيشية لمراقبة الدواء الموجود بالمرافق الصحية في البلدية والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية داخل المراكز الصحية والمستشفيات القروية.

وتمكن عناصر المركز خلال جولتهم من ضبط كمية كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية والمخلفات الطبية بمستشفى الماية القروي وعدد من المراكز الأخرى.

وقام مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية الجفارة وبالتعاون مع مكتب الرقابة الداخلية بالمركز باتخاذ الإجراءات حيال الكمية المضبوطة بالمبنى المجاور والملحق بمستشفى الماية القروي.

وأنهت الرقابة كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات بالتنسيق مع الجهات المعنية لنقل شحنة الأدوية منتهية الصلاحية إلى محرقة خاصة ليتم إتلافها بالصورة الصحيحة.

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