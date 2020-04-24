جهاز النهر الصناعي يوضح سبب ضعف تدفق المياه وانقطاعها عن بعض مناطق العاصمة طرابلس

أوضحت إدارة جهاز النهر الصناعي أنه ستضطر اليوم الجمعة إلى خفض معدل تدفق المياه حتى تتمكن فرق الصيانة من تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة لصمامات التحكم بمحطة التدفق بالشويرف، مما سيترتب عنه ضعف تدفق المياه وانقطاعها عن بعض مناطق العاصمة طرابلس.



وأكد المسئولون بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أنه وفور استكمال أعمال الصيانة الطارئة لصمامات التحكم بالتدفق؛ ستتمكن فرق التشغيل من زيادة رفع معدل التدفق وعودة المياه إلي كافة أحياء العاصمة طرابلس والمناطق المجاورة لها.

وكانت المياه قد انقطعت عن العاصمة طرابلس والمدن المجاورة لها خلال شهر أبريل الجاري ولقرابة أسبوعين بعد قيام مجموعة مسلحة بغلق صمامات التحكم بالتدفق بمحطة الشويرف وإيقاف آبار حقول المياه بمنظومة الحساونة سهل الجفارة للمطالبة بالإفراج عن أحد المحتجزين.

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