أهالي الواحات يشتكون من ارتفاع الأسعار مع حلول رمضان

يشتكي المواطنون في الواحات من ارتفاع أسعار السلع التموينية والخضراوات والفواكه واللحوم بشكل عام مما أربك الأسر ومنعهم من اقتناء حاجيات هذا الشهر الفضيل بمختلف أنواعها.

وارتفع سعر اللحوم في الواحات ليصل سعر الكيلو إلى 52 دينارا للحوم الوطنية و42 دينارا للحوم المستوردة من الخارج والتي علل التجار ارتفاعها إلى مصدرها من خلال الشركات المتحصلة على اعتمادات والتي قامت باستغلال الأزمة واحتكارها على فئة معينة.

وتفاوتت الأسعار في سوق الخضروات والفواكه، ما بين الخضروات القادمة من مصر وبنغازي وبين الخضروات والفواكه المحلية والقادمة من مزارع الواحات.

ويناشد أهالي الواحات الجهات المسؤولة والجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجار وارتفاع الأسعار وتوقف التعامل أيضا بطرق الدفع الإلكترونية للمصارف مما فاقم من الأزمة وزاد عجزهم في اقتناء حاجيات شهر رمضان.

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