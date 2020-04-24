اقتصاد

أهالي الواحات يشتكون من ارتفاع الأسعار مع حلول رمضان

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشتكي المواطنون في الواحات من ارتفاع أسعار السلع التموينية والخضراوات والفواكه واللحوم بشكل عام مما أربك الأسر ومنعهم من اقتناء حاجيات هذا الشهر الفضيل بمختلف أنواعها.

وارتفع سعر اللحوم في الواحات ليصل سعر الكيلو إلى 52 دينارا للحوم الوطنية و42 دينارا للحوم المستوردة من الخارج والتي علل التجار ارتفاعها إلى مصدرها من خلال الشركات المتحصلة على اعتمادات والتي قامت باستغلال الأزمة واحتكارها على فئة معينة.

وتفاوتت الأسعار في سوق الخضروات والفواكه، ما بين الخضروات القادمة من مصر وبنغازي وبين الخضروات والفواكه المحلية والقادمة من مزارع الواحات.

ويناشد أهالي الواحات الجهات المسؤولة والجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجار وارتفاع الأسعار وتوقف التعامل أيضا بطرق الدفع الإلكترونية للمصارف مما فاقم من الأزمة وزاد عجزهم في اقتناء حاجيات شهر رمضان.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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