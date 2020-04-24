تباين أسعار العملات في غرف “فايبر وواتساب”

تباينت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء الذي ينشط بشكل رئيسي وقت الحظر في غرف تطبيقي “فايبر” و”واتساب”.

وتراجع الدولار في تداولات الساعة 11:30 من صباح اليوم الجمعة بين التجار بشكل طفيف، بقيمة قرشين ليتم بيعه بـ 5.820 دنانير بينما فقد الدولار 5 قروش من قيمته على صعيد الحوالات من طرابلس إلى دبي وتركيا مسجلا 6.250 دنانير.

أما اليورو فقد خسر 3 قروش من قيمته وتراجع إلى 6.260 دنانير، فيما بيع غرام الذهب كسر عيار 18 بـ205 دنانير وظل مستقرا لليوم الثاني على التوالي.

وعلى صعيد باقي العملات، استقرت الليرة التركية أمام الدينار مسجلة 84 قرشا لليرة فيما استقر الدينار التونسي أمام نظيره الليبي مسجلا 1.970 دينار.

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