المالية.. إحالة أذونات مرتبات أبريل إلى المصرف المركزي الأحد

ستحيل وزارة المالية في حكومة الوفاق أذونات الصرف والصكوك الخاصة بمرتبات شهر أبريل الجاري إلى إدارة العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي، صباح الأحد المقبل.

وانتهت إدارة الخزانة في الوزارة من إعداد الأذونات لجميع قطاعات الحكومية، مع مراعاة تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 270 للعام 2020، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

ونص القرار على خفض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة الممولة من الميزانية العامة، ابتداء من أول أبريل الجاري.

وحدد التخفيض في المرتبات بنسبة 20%، على أن يستهدف المشمولين بعلاوات التمييز بنص القرار رقم (27) لسنة 2011.

ويستثنى من تطبيق القرار الوظائف المحددة في القرار رقم (24) لسنة 2019، الذي نص على خفض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والوزراء في حكمهم ووكلاء الوزارات بنسبة 40%.

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