اقتصاد

ميناء الخمس يستعد لاستقبال 30 ألف طن من القمح

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت إدارة ميناء الخمس بيانات حديثة توقعت فيها وصول سفن تجارية محملة بقمح صب إضافة إلى مجموعة حاويات من المنتظر دخولها إلى منطقة المخطاف غدا السبت.
وأظهرت البيانات قرب وصول سفينة الحاويات “كونت شيب” وعلى متنها 300 حاوية تحتوي على سلع وبضائع متنوعة كما أشارت إدارة ميناء الخمس إلى قرب وصول السفينة “سي دوف” وعلى متنها 30 ألف طن من القمح الصب.

وكشفت إدارة ميناء الخمس في سياق بياناتها عن استمرار وقوف السفينة “رشا” داخل حدود منطقة المخطاف وعلى متنها 21 ألف طن من السكر، فيما استقبلت المنطقة حاملة السيارات “ايفان” وعلى متنها 185 سيارة إلى جانب سفينة الحاويات “فيرا” وعلى متنها 70 حاوية محملة بسلع وبضائع مختلفة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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