دعوة لخفض القيود التجارية المفروضة على التصدير لمحاربة كورونا

وكالات-العنوان

رأى صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية اليوم الجمعة أن القيود المتزايدة التي تفرضها حكومات على التصدير يمكن أن تؤدي إلى “نتائج عكسية” في الحرب على فيروس كورونا المستجد.

ودعت المنظمتان الحكومات إلى الامتناع عن فرض أو تشديد القيود على التصدير، لتفادي غرق الاقتصاد العالمي في الانكماش نتيجة وباء كوفيد-19.

وفي بيان مشترك دعت الهيئتان إزالة القيود المفروضة منذ بداية العام بشكل سريع، وحذرتا من فرض تدابير قاسية على المنتجات الأساسية مثل الأدوية خلال الأزمة الصحية.

ورأت الهيئتان، أن اختلالات سلاسل التوريد والتوجيه الخاطئ للمنتجات الأساسية يمكن أن يطيل ويفاقم الأزمة الصحيّة والاقتصادية.

ورحّب صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية بإجراءات بعض الدول لتخفيف القيود على تجارة بعض المنتجات الضرورية في محاربة كوفيد-19 بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية.