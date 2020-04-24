العرفي: تخصيص 50 مليون دينار لحل إشكالية 15 ألف مواطن ليبي عالق خارج البلاد

أكدت عضو لجنة المتابعة المشكلة من المجلس الأعلى للدولة “هناء العرفي” اليوم الجمعة أنه قد تم تخصيص 50 مليون دينار لحل إشكالية 15 ألف مواطن ليبي عالق خارج البلاد.



وأضافت “العرفي” في تصريحات للجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه قد تم منح أذونات صرف للسفارات الليبية في ثلاث دول وهي مصر وتونس وتركيا لتسهيل إجراءات عودة العالقين الليبيين، منوهةً إلى أن المبالغ تشمل الصرف على إجراءات التحليل والحجر والإعاشة.



وأشارت “العرفي” إلى أن اللجنة اجتمعت مع محافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير” وتم الاتفاق على فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الغذائية والدوائية للبلاد.

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