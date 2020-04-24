انغولا ترى أن تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها أوبك غير كافية لإحداث توازن بالسوق العالمي

لواندا-العنوان

قال وزير الموارد والبترول بالحكومة الأنغولية، ديامانتينو أزيفيدو، اليوم الجمعة، إن بلاده، العضو في منظمة أوبك، تتوقع أن تكون تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها أوبك وحلفاؤها ومنتجون كبار آخرون غير كافية لتحقيق التوازن للأسواق العالمية.

وأضاف، وفقًا لوكالة الأنباء الأنغولية الرسمية، أن الأمر متروك للجميع لإدراك ذلك، مشيرًا إلى أن على رغم الإجراءات التي تتخذها أوبك، إلا أنه يجب أن يدرك منتجو النفط في العديد من الدول أنه قد تتم دعوتهم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وأوضح، أنه نظرا للافتقار إلى طاقة التخزين، يصبح الاستمرار في الإنتاج غير مبرر، مشيرا إلى تضاؤل قدرة مستهلكي النفط العالميين على تخزين النفط الذي لا حاجة إليه في ظل القيود الاقتصادية بسبب فيروس كورونا.