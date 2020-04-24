اخبار ليبيا الان اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 24 ابريل 2020 بالسوق الموازي

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الجمعة 24 ابريل 2020م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.81 ، 5.82 ، 5.83 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.91 دينار

حوالات دبي-تركيا 6.30 دينار

اليورو = 6.27 دينار

الجنية الإسترليني 7.05 دينار

الليرة التركية 0.83 دينار

الدينار التونسي 1.97 دينار

الجنية المصري 0.36 دينار

الدينار الأردني 8.15 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ205 دينار

كسر الفضة 2.35 دينار

بطاقة ارباب الاسر 5.30 دينار

دولار بشيك المصدق: 6.75 دينار (طرابلس) / دينار (التنمية والوحدة – بنغازي) *غيرمتوفر*

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك