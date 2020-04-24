“مالية الوفاق”: إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية هذا العام حتى نهاية مارس بلغت 2.2 مليار دينار بينما تجاوز الإنفاق 8.4 مليارًا

كشفت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني في بيان لها اليوم الجمعة أن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية شهر مارس من هذا العام بلغت ملياريْن و272 مليون دينار، بينما وصلت النفقات العامة 8 مليار و462 مليون دينار.



وأوضحت الوزارة في بيانها أن إجمالي الإيرادات النفطية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت مليارا و900 مليون دينار، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 372 مليون دينار توزعت بين 238 مليون دينار من رسوم الأنشطة الاقتصادية و71 مليونا من إيرادات الجمارك و63 مليون دينار كرسوم خدمات، إضافة إلى 525 مليون دينار من إيرادات بيع النقد الأجنبي، و217 مليونا أرصدة مرحلة، و6.6 مليار دينار قرض من المصرف المركزي.



أما النفقات العامة والتي تجاوزت 8.4 مليار دينار؛ فكان نصيب الأسد فيها لبند المرتبات والتي تجاوز إجمالي قيمتها خلال ثلاثة أشهر مبلغ 5 مليار و632 مليون دينار، في حين تجاوزت قيمة النفقات التسييرية 841 مليون دينار و39 مليونا للبند الثالث، وبلغت نفقات الدعم خلال هذه الفترة مليارا و 359 مليون دينار.



كما أشارت الوزارة إلى صرف حكومة الوفاق ما قيمته 590 مليون و700 ألف دينار كنفقات طواريء بناء على قرار المجلس الرئاسي.

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