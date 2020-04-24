اقتصاد

طرابلس… أسعار وزارة الاقتصاد حبر على ورق

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير
بعد ساعات من إصدار وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق قرارا بتحديد أسعار 16 سلعة بينها الدقيق والحليب والبيض واللحوم إلا أن المحال التجارية على نطاق واسع في طرابلس مازالت تبيع السلع المحددة بأسعارها السابقة.
وقال مواطنون لـ 218 اليوم الجمعة إن سعر طبق البيض يباع اليوم في محلات منطقة الكريمية “جنوب طرابلس” بـ 15 دينارا للطبق الواحد، في حين أن الوزارة قد حددت سعر بيعه وفقا لمنشورها الصادر بالأمس بـ 9 دنانير.
وتراوحت أسعار الحليب المعقم في أول أيام شهر رمضان بين 5 و 6 دنانير بينما تم تسعيره وفقا لمنشور الوزارة الصادر أمس الخميس بـ 4 دنانير.
أما عن اللحوم فقد تراوحت الأسعار بين المرتفعة والمبالغ فيها وفقا لآراء المواطنين فكان سعر كيلو لحم الخروف “حولي” ما بين 48 دينارا إلى 52 دينارا، في حين تم تحديد سعره أمس من وزارة الاقتصاد بـ 38 دينارا.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد كانت قد دعت أمس الجهات الرقابية إلى ضرورة متابعة الأسعار في المحال التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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