“داخلية الوفاق” تتفقد أصحاب شاحنات السلع التي دخلت منفذ رأس اجدير داخل الحجر الصحي

قام وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني “خالد مازن” اليوم الجمعة مع عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد بتفقد الحظيرة الجمركية بمنفذ رأس اجدير والمخصصة لمركز الحجر الصحي لأصحاب شاحنات البضائع.

وتأتي هذه الزيارة لمتابعة سير العمل داخل منفذ رأس اجدير والاطمئنان على أصحاب الشاحنات داخل الحجر الصحي بالحظيرة الجمركية بالمنفذ، والذين كانوا متواجدين بها قرابة شهر منذ دخولهم لأراضي الليبية، وأخذ العينات منهم من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لتأكد من سلامتهم.

واستمع الوكيل لعدد من أصحاب هذه الشاحنات حول الفترة التي تواجدوا فيها داخل الحجر الصحي, والمشاكل التي واجهتهم وذلك لإيجاد الحلول المناسبة لها.

والجدير بالذكر أن المجلس البلدي زوارة قد صرح في وقت سابق أن أصحاب الشاحنات لم يخطعو لأي تحاليل ولم يدخلو أي حجر صحي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية