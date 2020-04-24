“الراحلة” تكشف عن المحروقات الموزعة في الساعات الماضية

قالت إدارة شركة الراحلة للخدمات النفطية إنها وزعت بنزينا على 25 محطة في مدينة طرابلس وضواحيها خلال الساعات الماضية بكميات مختلفة.

وأشارت الراحلة إلى أن الكميات التي وزعت للمحطات اختلفت كانت متباينة بين 30 و 40 ألف لتر لكل محطة بالإضافة لشحنة بنزين تم إرسالها لمدينة غريان تقدر كميتها بـ 40 ألف لتر.

وأضافت الراحلة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك أنها وزعت من ضمن الشحنات دفعتين من وقود الديزل لمحطتي “الوطنية والسلام الأخضر بمجموع ألف لتر، مشيرة إلى أن جل الكميات التي وزعت خلال الساعات الماضية سحبت من ناقلات المحروقات الراسية في ميناء طرابلس.

وكانت الراحلة قد أعلنت قبل أسبوع عن توزيع 1 مليون و 190 ألف لتر من البنزين، إلى جانب 350 ألف لتر ديزل لمحطاتها في مدينة طرابلس.

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