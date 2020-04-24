البنك الدولي يخفض توقعاته لأسعار النفط والمعادن

خفض البنك الدولي توقعاته لأسعار النفط والمعادن أثر التداعيات الاقتصادية التي سببها وباء كورونا متوقعا أن يبلغ متوسط أسعار النفط الخام 35 دولارا خلال العام الجاري بانخفاض بلغ نحو 43% عن متوسط العام الماضي في هبوط حاد عن توقعاته الصادرة في أكتوبر.

وأشار البنك إلى أن صدمة أسواق السلع الأولية قد تكون أشد وقعا على الدول النامية منوها إلى أن الخفض يعود إلى تراجع ضخم غير مسبوق في الطلب، مضيفا أن انخفاض الأسعار يتفاقم بفعل المغالاة في الإنتاج من أوبك ومنتجي نفط كبار آخرين.

وأضاف البنك الدولي أن من المتوقع في غضون ذلك أن تنخفض أسعار المعادن 13 % إجمالا في العام الحالي 2020، متوقعا أن يرتفع الذهب 15% لكونه ملاذا استثماريا آمنا وتقليديا.

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