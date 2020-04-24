الشرارة الذهبية تكشف طرق اختلاس أموالها ومن وراء هذا الاختلاس

قالت شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية اليوم الجمعة خلال بيان لها أنه من الواضح بأن دور المدعو “سالم أبومطيريق” لا يقتصر علي التصرف في الوقود بطرق غير مشروعة فقط بل تعدى ذلك الي محاولة اختلاس المزيد من الأموال من حسابات شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية بالمصارف وتقديمه للبيانات الخاصة بالشركة إلى شريكه في السرقة والاختلاس “عدنان عبدالقادر”، وهذا ما تم أمس الخميس عندما حاول “عدنان العرفي “التصرف في حسابات الشركة بمصرف الإجماع العربي ببنغازي، بعد تقديمه لمستندات مزورة مدعيًا بأنه حارس قضائي علي أموال الشركة.

وأوضحت شركة الشرارة خلال بيانها أنه لم يكتفي من سرقة أموال الشركة بحسابها بمصرف الجمهورية فرع السيلفيوم بقيمة (6,000.000 ) ستة مليون دينار، وكذلك بيعه لمبني الشركة بشارع جمال عبدالناصرببنغازي بقيمة ( 3,500.000) ثلاثة مليون وخمسمائة الف دينار، وبيعه لمحطة وقود مملوكة للشركة بقيمة ( 3,000.000 ) ثلاثة مليون دينار.

كما أضافت أن “عدنان عبد القادر” عاقد العزم الآن علي سرقة حساب الشركة بمصرف الإجماع العربي ببنغازي والتصرف فيه لغرض اكتساب الأموال بطرق غير مشروعة مع العلم بإن هذا الحساب يستخدم لتسيير أعمال الشركة التشغيلية والأمر المهم جدا هو دفع مرتبات عدد ( 400 ) موظف بالمنطقة الشرقية.

ودعت الشرارة كافة المسؤولين بالدولة وضع حد لــ”عدنان عبدالقادر” ومساعديه وإيقافهم من سرقة أموال الشركة وإلحاق الضرر بموظفيها، وكذلك منعهم من استلام الوقود المدعوم من الدولة الليبية والتصرف فيه بطرق غير مشروعة.

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