اقتصاد

بلدية براك الشاطئ تحمل “داخلية الوفاق” مسؤولية الاعتداء المسلح الذي تعرضت له قافلة الإمدادات الطبية المتجهة إلى هناك

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلن المجلس البلدي براك الشاطئ أمس الخميس أن عميد بلدية براك “الجيلاني علي” قد تعرض برفقة قافلة الإمدادات الطبية المرافقة له اعتداء مسلح لغرض السطو على الآليات والمعدات وسيارة الاسعاف المخصصة للبلدية وهم في طريقهم من طرابلس بإتجاه الجنوب حيث تم الاعتداء على القافلة من قبل جماعات مسلحة.

وأوضح المجلس البلدي أنه قد نتج عن ذالك الاعتداء فقدان عدد خمس مركبات الية مجهزة بوحدات رش وتم السطو عليها من قبل المليشيات المسلحة.

كما حمل المجلس البلدي براك كامل المسؤولة للجهات الأمنية ولوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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