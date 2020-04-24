لبنان يواجه أزمة مالية خانقة

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن لبنان يعاني من أزمة مالية كبيرة جعلته يتكبد خسائر إضافية بلغت 7 مليارات دولار منذ بداية عام 2020 مؤكدا نفاد السيولة في النظام المصرفي.

وأضاف دياب أن هناك ودائع لبنانية بقيمة 5 مليارات و500 مليون دولار قد نزحت في آخر ثلاثة أشهر من العام، وفي غضون ذلك انتقد رئيس الوزراء حاكم المصرف المركزي رياض سلامة حيث شكك في أدائه عقب الهبوط الحاد لسعر العملة اللبنانية، مطالبا بتوضيح سياسات المصرف للبنانين، مهيباً بضرورة تمرير خطة إصلاح اقتصادي على وجه السرعة لتفادي المزيد من الأزمات.

وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي قد كشف سابقا أن حكومة لبنان بحاجة إلى اقرار خطة إنقاذ تعيد بناء الثقة في الاقتصاد وتعالج الأسباب الجذرية وراء أزمة البلاد المالية.

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