بإشارة منه لعرقلة المركزي لهذا الإجراء …”بومطاري” يتحدث عن مرتبات العاملين الجدد

كشف وزير المالية “فرج بومطاري” في تصريح خاص لقناة الوسط رصدته صحيفة صدى الاقتصادية حول اجتماع عقده مع الأجهزة الرقابية و مجلسي الدولة والنواب للتعجيل بالإفراج عن مرتبات المتعينين الجدد ، مضيفاً أن قبل تشكيل لجنة ترشيد المرتبات كان عدد المتعينين الجدد حوالي 90 ألف و من ثم 150 ألف وحالياً 300 ألف موظف لم يتقاضو مرتباتهم .

و أضاف بالقول: لازلنا نسعى بخصوص هذا الموضوع لكي يتحصل المواطنين على حقوقهم ، بالإضافة إلى أن سبب التأخر في صرف المرتبات يكمن في عدم وجود تغطية مالية ، و أحلنا مذكرات و اقترحنا تخفيض باب الأول لمعالجة الدفعة الأولى من المرتبات الجديدة و التخفيض كان كذلك لغرض تقليص الفجوة واصلاح جدول مرتبات الدولة واستعملنا هذا الإجراء لتغطية المرتبات .

و تابع وزير المالية بالقول: تعيين العاملين الجدد كان بها اشكاليات قانونية فالتوظيف كان بشكل مباشر من قبل الجهات العامة و الإشكالية كانت اقتصادية و لم يكن هناك فرص عمل وكان الملجأ الوحيد هو الوظيفة العامة ، و هدفنا حل مشكلة البطالة .

و أفاد بالقول: في آخر اجتماع مع المجلس الرئاسي وبعد اعتماد ميزانية و بقيمة تخفيض أحلنا مذكرة آآخرى وطلبنا اعتماد اضافي أو ميزانية لتغطية المرتبات و هذا الطلب تم قبوله مبدائياً للبدء في الافراج و أحلنا الموضوع لديوان المحاسبة لتسوية أوضاعهم .

و قال “بومطاري” لازالت هناك اشكالية مع مصرف ليبيا المركزي بخصوص الإنفاق فكان هذا الموضوع ضمن ميزانية 2020 و تمسكنا به و حددنا قيمة الافراجات المالية ، و لكن المركزي لم يراعي القيمة وقام باستبعادها من الميزانية .

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