اقتصاد

بإشارة منه لعرقلة المركزي لهذا الإجراء …”بومطاري” يتحدث عن مرتبات العاملين الجدد

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف وزير المالية “فرج بومطاري” في تصريح خاص لقناة الوسط رصدته صحيفة صدى الاقتصادية حول اجتماع عقده مع الأجهزة الرقابية و مجلسي الدولة والنواب للتعجيل بالإفراج عن مرتبات المتعينين الجدد ، مضيفاً أن قبل تشكيل لجنة ترشيد المرتبات كان عدد المتعينين الجدد حوالي 90 ألف و من ثم 150 ألف وحالياً 300 ألف موظف لم يتقاضو مرتباتهم .

و أضاف بالقول: لازلنا نسعى بخصوص هذا الموضوع لكي يتحصل المواطنين على حقوقهم ، بالإضافة إلى أن سبب التأخر في صرف المرتبات يكمن في عدم وجود تغطية مالية ، و أحلنا مذكرات و اقترحنا تخفيض باب الأول لمعالجة الدفعة الأولى من المرتبات الجديدة و التخفيض كان كذلك لغرض تقليص الفجوة واصلاح جدول مرتبات الدولة واستعملنا هذا الإجراء لتغطية المرتبات .

و تابع وزير المالية بالقول: تعيين العاملين الجدد كان بها اشكاليات قانونية فالتوظيف كان بشكل مباشر من قبل الجهات العامة و الإشكالية كانت اقتصادية و لم يكن هناك فرص عمل وكان الملجأ الوحيد هو الوظيفة العامة ، و هدفنا حل مشكلة البطالة .

و أفاد بالقول: في آخر اجتماع مع المجلس الرئاسي وبعد اعتماد ميزانية و بقيمة تخفيض أحلنا مذكرة آآخرى وطلبنا اعتماد اضافي أو ميزانية لتغطية المرتبات و هذا الطلب تم قبوله مبدائياً للبدء في الافراج و أحلنا الموضوع لديوان المحاسبة لتسوية أوضاعهم .

و قال “بومطاري” لازالت هناك اشكالية مع مصرف ليبيا المركزي بخصوص الإنفاق فكان هذا الموضوع ضمن ميزانية 2020 و تمسكنا به و حددنا قيمة الافراجات المالية ، و لكن المركزي لم يراعي القيمة وقام باستبعادها من الميزانية .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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