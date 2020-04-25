“وزير مالية الوفاق”: هذا موقف المركزي سابقاً من تعديل سعر الرسم

قال وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري” في تصريح لقناة الوسط رصدته “صدى الاقتصادية” أن مصرف ليبيا المركزي اعترض قديماً على تعديل سعر الرسم وتغيير سعر الصرف بدون وجود أي مبررات علمية بالخصوص ، مضيفاً أن حكومة الوفاق قد وجدت صعوبة في اقناعه في ذلك الوقت .

ووفقا “لبومطاري” أن إشكالية ليبيا هي غسيل الأموال ، و الرقابة على النقد الأجنبي ، ومعاملة المركزي كإن محل غذائية هذا مؤشر خطير ، مضيفاً أن بحسب قانون المصارف فيجب على المركزي العمل مع السياسة العامة للحكومة فالحكومة تريد معالجة موضوع غسيل الأموال والتهريب والرقابة على النقد وهذا ما أكدت عليه .

و كشف وزير مالية الوفاق عن وجود إشكالية مع المركزي في عدم تجاوبه مع عدة مواضيع تتمثل في عدم فتح حوالات لصغار التجار وتفعيل كافة القنوات المصرفية و مكاتب الصيرافة و دور المصارف ومراقبة النقد الأجنبي الموجود .

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