اقتصاد

تخصيص 50مليون لملف العالقين

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت عضو لجنة المتابعة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للدولة هناء العرفي عن تسهيل إجراءات اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا بعدما أسهمت في رصد 50 مليون دينار لملف الليبيين العالقين في الخارج بسبب انتشار فيروس كورونا نتيجة سياسة الإغلاق التي اتخذها عدد من الدول كخطوات وقائية.

وأوضحت العرفي في تصريح نشره المكتب

الإعلامي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض الجمعة أن عدد الليبيين العالقين في الخارج يبلغ 15 ألف مواطن مشيرة إلى أن تفويضات المصروفات المالية وصلت لـ3سفارات في كل من تونس ومصر و تركيا، مشددة في الوقت ذاته على أن الأموال المخصصة ستشمل من ضمنها الإنفاق على الحجر والكشف

وكان المجلس الرئاسي قد خصص في منتصف مارس الماضي نصف مليار دينار كميزانية طوارئ للمساعدة بتنفيذ خطة مواجهة فيروس كورونا

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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