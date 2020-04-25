نهاية أسبوع مرتفعة لـ “الخام الأمريكي وبرنت”

استقرت العقود الآجلة للنفط بالتزامن مع إغلاقات التعاملات الأسبوعية في جلسة التداول الأخيرة الجمعة عند مستويات مرتفعة حققتها بعد نزيف تاريخي في الأسعار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين حين سجل الخام الأمريكي سالب 40 وهبط خام برنت عند مستويات 15 دولارا للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت في الجلسة الختامية الأسبوعية 21.94 دولارا للبرميل، بينما حققت عقود الخام الأمريكي تسليم شهر يونيو مستويات 17.18 دولارا للبرميل، وعلق خبراء النفط على استقرار أسعار العقود عند حدود مرتفعة بأن الأمر يعود لقرب موعد نفاذ قرار الخفض المقرر في مايو الذي أقرته مجموعة أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا بمقدار 10 ملايين برميل يوميا.

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