اقتصاد

نهاية أسبوع مرتفعة لـ “الخام الأمريكي وبرنت”

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقرت العقود الآجلة للنفط بالتزامن مع إغلاقات التعاملات الأسبوعية في جلسة التداول الأخيرة الجمعة عند مستويات مرتفعة حققتها بعد نزيف تاريخي في الأسعار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين حين سجل الخام الأمريكي سالب 40 وهبط خام برنت عند مستويات 15 دولارا للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت في الجلسة الختامية الأسبوعية 21.94 دولارا للبرميل، بينما حققت عقود الخام الأمريكي تسليم شهر يونيو مستويات 17.18 دولارا للبرميل، وعلق خبراء النفط على استقرار أسعار العقود عند حدود مرتفعة بأن الأمر يعود لقرب موعد نفاذ قرار الخفض المقرر في مايو الذي أقرته مجموعة أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا بمقدار 10 ملايين برميل يوميا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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